Коронавирус ВОЗ НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ ОБЩУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

2021-12-23 08:24

Как указано в заявлении группы экспертов ВОЗ по бустерам и вакцинации несовершеннолетних, целью дополнительной дозы является усиление иммунного ответа.

В частности, у лиц с ослабленным иммунитетом часто не удается сформировать защитный иммунный ответ после стандартной первичной серии; пожилые люди так же могут плохо реагировать на стандартную первичную серию с некоторыми вакцинами.

Подавляющее большинство инфицированных не привиты. Если заболевают вакцинированные, то в большинстве случаев болезнь протекает у них менее тяжело. Однако появляющиеся данные постоянно показывают снижение эффективности вакцин против SARS-CoV2 (и более значительное снижение среди пожилых людей). Эти данные в основном основаны на наблюдательных исследованиях, на которые могут влиять различные факторы.

Поскольку коррелят защиты еще не определен, невозможно с высокой степенью уверенности предсказать эффективность вакцин на основе иммунного ответа. Данные об эффективности бустерной дозы публикуются во все большем числе стран, но они по-прежнему ограничены в сроках наблюдения. Все исследования демонстрируют улучшение защиты от инфицирования, более легкое течение заболевания. Исследования безопасности и реактогенности основаны на мелкомасштабных клинических испытаниях и пост-лицензионных данных с ограниченным последующим наблюдением. В целом, они показывают профиль безопасности, аналогичный профилю безопасности, наблюдаемому после второй дозы в первичной серии. Таким образом, регулирующие и консультативные органы оценили благоприятное соотношение пользы и риска ревакцинации на индивидуальном уровне.

Хотя многие страны далеки даже от 40%-го уровня вакцинации, другие страны уже привили значительно больший процент своего населения, охватив несовершеннолетних и уже внедряя обширную программу ревакцинации. На момент публикации этого заявления во всем мире около 20% доз вакцин от COVID-19 используются для ревакцинации.

По крайней мере, 126 стран мира уже выпустили рекомендации по ревакцинации, и более 120 стран приступили к реализации этой программы. Большинство этих стран классифицируются как страны с высоким доходом или доходом выше среднего. Ни одна страна с низким уровнем дохода еще не ввела программу ревакцинации. Но и в странах, где началась ревакцинация, варьируется степень охвата первичной вакцинацией взрослого населения. В некоторых из этих стран первичные дозы получило меньше 30%.

Чаще всего приоритетными целевыми группами для бустерных доз являются пожилые люди, медицинские работники и люди с ослабленным иммунитетом (для лиц с ослабленным иммунитетом бустерная доза рассматривается ВОЗ как дополнительная доза первичной вакцинации).

Обеспокоенность вызывают широкомасштабные программы массовой ревакцинации, включая группы населения с более низким риском тяжелого заболевания. В соответствии с Дорожной картой и Стратегией ВОЗ по обеспечению глобальной вакцинации против COVID-19 к середине 2022 года первоочередной задачей программы вакцинации является снижение смертности и тяжелых заболеваний, а также защита систем здравоохранения. Самая важная мера для достижения этой цели – максимально привить тех, кто с наибольшей вероятностью серьезно заболеет и/или заразится. Для этого необходимо тщательно взвесить и расставить приоритеты для первичной серии охвата и вариантов выборочной ревакцинации. В настоящее время ВОЗ не рекомендует общую вакцинацию детей и подростков, поскольку количество тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико, а вакцины нужны для тех групп, которые подвержены наивысшему риску тяжелого заболевания.

Генеральный директор ВОЗ призывает также ввести мораторий на ревакцинацию здоровых взрослых до конца 2021 года, чтобы обеспечить равный доступ к вакцинам в разных странах мира.