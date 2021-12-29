Коронавирус В Польше привили от коронавируса 150 тысяч детей - какая вакцина используется

2021-12-29 14:42

Минздрав Польши сообщил, что от COVID-19 было вакцинировано 150 тысяч детей в возрасте от 5 до 11 лет, а всего на прививки записано 270 тысяч.

Как передает Рolskier Radio, представитель польского МОЗ Войцех Андрусевич рассказал, что в период рождественских праздников темп вакцинации несколько замедлился.

Он также сообщил, что возросло количество людей, записанных на тесты. За последнее время таких людей стало на 110 тысяч больше. Обязательное тестирование тех, кто живет в одной квартире с больными COVID-19, было введено с середины декабря.

Напомним, Польша с 16 декабря начала вакцинацию от COVID-19 детей от 5 до 11 лет. Вакцинация проводится препаратом Comirnaty (Pfizer-BioNTech) в педиатрической дозе, скорректированной по возрасту. Направления на вакцинацию детям 5-11 лет выдаются системой автоматически с 12 декабря, с момента, когда ребенку исполняется 5 лет.