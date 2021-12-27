Украина В Украине подорожает вода: сколько будем платить

2021-12-27 18:14

 

С 1 января 2022 года в Украине вырастут тарифы на воду.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии регулирование энергетики и коммунальных услуг.

Так, самые высокие тарифы были установлены:

КП "Облводоканал" (Запорожье) - 54,63 гривен (без НДС) за 1 кубометр.

КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривен за 1 кубометр.

КП" Бердянскводоканал " - 47,56 гривен.

В украинской столице также вырастут тарифы на 20% больше 25,32 гривен (без ПВД) за 1 кубометр (30,38 гривен с ПВД).

Отметим, что централизованное водоснабжение 16,164 грн/кубометр с НДС, в свою очередь, централизованное водоотведение 14,22 грн/ кубометр с НДС.

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Украина

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В Украине подорожает вода: сколько будем платить 2021-12-27 18:14
Школьникам сократили зимние каникулы: где будут отдыхать меньше 2021-12-27 17:12
Как могут измениться тарифы на отопление в 2022 году - реальные прогнозы экспертов и Кабмина 2021-12-27 14:45