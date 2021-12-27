Украина Надвигаются снежные бураны, синоптики сделали предупреждение: "Будет не до шуток"

2021-12-27 21:07

Резкое ухудшение погоды ожидается во вторник, 28 декабря, - метели, снежные заносы и гололедица на дорогах, а также сильные морозы.

Специалисты Укргидрометцентра поделились свежим прогнозом погоды на вторник, 28 декабря. Всю Украину засыпет снегом, усилится ветер. Хуже всего придется жителям центральных и восточных регионов - здесь ожидаются значительные осадки, возможны вьюги. Температура воздуха днем составит -3...-8, ночью местами морозы до -14.

В южной части страны - мокрый снег и дождь (ночью значительные осадки), гололедица, налипание мокрого снега. Столбики термометров днем покажут +3...+5, а ночью опустятся до -3.

В западных и северных областях пройдет умеренный снег. В дневные часы ожидается температура воздуха -3...-5, а в ночные до -9.

В Киеве 28 декабря ночью небольшой, днем умеренный снег. Гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -7...-9, днем -3...-5.

По данным синоптика Натальи Диденко, непогоду в Украину принесет с собой южный циклон. Ненастье коснется западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ровенщины), Востока Украины и Юга.

"На дорогах водителям будет не до шуток – поэтому, если никак нельзя отложить завтрашние поездки в этих регионах, будьте очень внимательны и проверьте машину на наличие всех необходимых вещей, которые могут понадобиться при нестандартной ситуации", - предупредила синоптик.