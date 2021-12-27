Украина Надвигаются снежные бураны, синоптики сделали предупреждение: "Будет не до шуток"

2021-12-27 21:07

 

Резкое ухудшение погоды ожидается во вторник, 28 декабря, - метели, снежные заносы и гололедица на дорогах, а также сильные морозы.

Специалисты Укргидрометцентра поделились свежим прогнозом погоды на вторник, 28 декабря. Всю Украину засыпет снегом, усилится ветер. Хуже всего придется жителям центральных и восточных регионов - здесь ожидаются значительные осадки, возможны вьюги. Температура воздуха днем составит -3...-8, ночью местами морозы до -14.

В южной части страны - мокрый снег и дождь (ночью значительные осадки), гололедица, налипание мокрого снега. Столбики термометров днем покажут +3...+5, а ночью опустятся до -3.

В западных и северных областях пройдет умеренный снег. В дневные часы ожидается температура воздуха -3...-5, а в ночные до -9.

В Киеве 28 декабря ночью небольшой, днем умеренный снег. Гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -7...-9, днем -3...-5.

По данным синоптика Натальи Диденко, непогоду в Украину принесет с собой южный циклон. Ненастье коснется западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ровенщины), Востока Украины и Юга.

 "На дорогах водителям будет не до шуток – поэтому, если никак нельзя отложить завтрашние поездки в этих регионах, будьте очень внимательны и проверьте машину на наличие всех необходимых вещей, которые могут понадобиться при нестандартной ситуации", - предупредила синоптик.
subscriber subscriber

Еще по теме

Народные синоптики предупредили о морозах до -30

2021-12-07 21:20

Мокрый снег, морозы и гололедица: синоптики предупредили об ухудшении погоды

2021-12-04 11:30

КАРТА Сегодня ожидается резкое ухудшение погодных условий - на западные области обрушится снегопад

2021-12-03 13:11

США сделали важное заявление о членстве в НАТО Украины и Грузии

2021-11-29 21:40

Еще новости в разделе "Украина"

Тарифы на всю коммуналку в Украине с 1 января: что ждет украинцев

2021-12-27 22:05

Как будет работать банковская система на праздники: график НБУ

2021-12-27 21:35

Надвигаются снежные бураны, синоптики сделали предупреждение: "Будет не до шуток"

2021-12-27 21:07

У украинцев могут забрать субсидии. Кто рискует остаться без выплат

2021-12-27 20:10
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Тарифы на всю коммуналку в Украине с 1 января: что ждет украинцев 2021-12-27 22:05
Как будет работать банковская система на праздники: график НБУ 2021-12-27 21:35
Надвигаются снежные бураны, синоптики сделали предупреждение: "Будет не до шуток" 2021-12-27 21:07
У украинцев могут забрать субсидии. Кто рискует остаться без выплат 2021-12-27 20:10