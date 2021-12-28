Украина Часть Украины останется без снегопадов: прогноз на последние дни декабря

2021-12-28 16:15

Во вторник, 29 декабря, осадки прекратятся в большинстве регионов Украины, а температура поднимется до плюсовой.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Циклон будет покидать нашу территорию, поэтому осадки прекратятся в большинстве областей", - заявила синоптик.

Снег и мокрый снег ожидается на востоке, Сумской области, а также в Карпатах. На дорогах повсюду гололед. Температура воздуха днем будет составлять -2-8 градусов, на востоке потеплеет.

В Киеве осадков не предвидется, на дорогах скользко. Ночью -6...-9 градусов, днем около 5 градусов мороза.

Диденко расстроила новостью о том, что 31 декабря-1 января в Украине ожидается теплая погода. Будет дождь и мокрый снег.