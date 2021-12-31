Украина Оптимизма убавилось: Две трети украинцев не верят, что 2022 год будет лучше нынешнего

2021-12-31 15:48

Наступающий 2022 год будет хуже нынешнего – такое мнение высказала треть опрошенных украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Группы Рейтинг.

Также 31% респондентов надеются на то, что что 2022 год будет лучше предыдущего. Примерно столько же, что в следующем году ничего не поменяется.

Как подчеркнули социологи, в прошлом году украинцы были более оптимистичны. Тогда 52% опрошенных считали, что 2021 год будет лучше 2020-го.

Больше всего тех, кто с надеждой смотрит в будущее, оказалось среди украинцев до 40 лет. Старшее поколение уверено, что ничего не изменится или будет только хуже.

Подводя итоги 2021 года, 67% респондентов считают, что Украина движется в неправильном направлении, в правильном - 24%. Еще 9% – не определились с ответом.

Опрос проведен по телефону среди населения Украины от 18 лет и старше во всех областях. Погрешность – не более 2,2%.