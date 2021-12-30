Украина В Украине на праздники на дорогах усилят контроль

2021-12-30 16:47

 

Силовики будут оказывать помощь во время сложных погодных условий, сопровождать организованные группы детей, а также останавливать пьяных водителей.

В Украине на зимние праздники полиция усиливает контроль на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба МВД в четверг, 30 декабря.

Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, полиция будет взаимодействовать с органами местного самоуправления, дорожными и коммунальными организациями и подразделениями ГСЧС для оказания необходимой помощи участникам дорожного движения во время сложных погодных условий.

Также внимание уделят выявлению и недопущению фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения. Подобные нарушения являются самыми частыми во время праздников.

Наконец, патрульные будут обеспечивать сопровождение организованных групп детей.

Напомним, Нацполиция ежегодно усиливает режим работы в новогоднюю ночь. В прошлом году порядок в стране охраняли около 23 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

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