Украина Настроиться на позитив. Что поможет неудачи оставить в старом году

2021-12-31 22:00

Завершение года и новогодний праздник - отличное время для аудита собственных удач и промахов, и идеальный период, чтобы настроиться на благоприятный сценарий дальнейших событий.

«По неофициальной статистике, перед Новым годом резко падает смертность. А примерно за две недели до этого праздника люди перестают посещать психологов. Ученые считают, что ожидание праздника укрепляет здоровье, избавляя от стрессов. В это время многим хочется остановиться и сделать переоценку ценностей, посмотреть на происходящее под другим углом. Позитивное мышление придает сил. А если к жизни относится позитивно, она ответит взаимностью. Сегодня люди учатся быть другими, открывают для себя новые способы самовыражения. Прислушайтесь к себе и почувствуйте, что вы любите, что может сделать вас счастливее, что хотелось бы изменить и стремитесь к своей цели», - говорит психолог Татьяна Черная.

Составляя планы на будущий год, стоит учесть проколы уходящего года и усилить слабые звенья. Вспомните, что не удалось осуществить и почему, что или кто в этом были препятствием. Возможно, не все, кто вас окружает, доброжелательны к вам. Не исключено, что окружение надо немного изменить – пусть даже оно станет меньшим, но более надежным. А, может быть, проблема ваших проколов – в том, что вы слишком много взвалили на себя задач, а человек – не робот, ему нужен отдых. Поэтому пусть в ваших будущих планах обязательно найдется место отдыху, интересному времяпрепровождению, общению с единомышленниками. Составляя планы на следующий год, старайтесь их не перенасытить многозадачностью, пусть они будут реальными и выполнимыми, иначе через год опять встанет вопрос о том, почему не все задуманное удалось выполнить.

Желательно заложить в свои будущие планы не рывки с перевыполнением задач, а умеренность. Лучше не гнаться сразу за большими достижениями, а двигаться вперед маленькими шагами, медленно, но уверенно. Если каждый день будете по полчаса выполнять физические упражнения, то за год наберется 183 часа физической активности, что должно позитивно отразиться на вашем здоровье. Впишите в свои планы и чтение книг. Например, по одному тому за две недели. За год вы одолеете 24 книги. Это достойный результат.

Для того, чтобы четче определить будущее, запишите планы не только кратко в электронном виде, но и в расширенном варианте – на бумаге. Зачем это нужно?

«Из всех взрослых людей лишь около трех процентов умеют четко формулировать свои цели в письменном виде. Именно эти люди успевают сделать в десять раз больше, чем их коллеги», - считает известный в мире специалист по тайм-менеджменту и эффективности, автор книги «Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь» Брайан Трейси.

В своих планах на будущий год не забудьте указать свое желание и представление о том, как вы сможете подняться вверх по карьерной лестнице, свой расчет о финансовых накоплениях (пусть это будут, например, пресловутые 10 % от доходов) и свои намерения о предстоящих значительных покупках – приобретении недвижимости, транспорта и т.д.

Если вам не по душе ваша профессия, не бойтесь освоить другую сферу деятельности, которая больше вам нравится и в которой вы сможете лучше себя проявить. Возможно, следующий год - самое подходящее для этого время И пусть вас не остановит неуверенность в себе. «Знаете, кто такой неудачник? Настоящий неудачник - тот, кто настолько боится проиграть, что никогда не осмелится даже попробовать», - сказал в одном из интервью голливудский актер Брюс Уиллис.

Пусть вас не останавливает ни возраст, ни былые неудачи. А примером того, что к успеху можно прийти не «благодаря», а «вопреки», могут послужить истории известных людей, достигших ошеломительных успехов. Известный французский кутюрье Кристиан Диор в юности переболел туберкулезом, в течение нескольких лет его мать умерла от рака, брату диагностировали психическое заболевание, кроме того, было выставлено продажу все имущество семьи из-за долгов отца. Только в 1946 году в свои 42 года он с трудом открыл небольшой собственный модельный дом, в котором и сам упорно трудился. В послевоенное время многие люди хотели видеть красивые образы, и уже первая коллекция принесла модельеру успех. А в 1953 году товары бренда «Christian Dior» составили 55% всего экспорта французской модной индустрии.

Уолт Дисней мечтал стать журналистом, но через несколько месяцев работы в газете из-за патологической безграмотности его уволили. А по окончании Института Искусств он отправился в Голливуд, но там его не ждали и не было никаких шансов проявить себя в кинематографе. Осознав это, Уолт возвращается домой и с братом Роем открывает анимационную студию. Их мультфильмы критиковали эксперты, но многим они нравились. Спустя годы Дисней получил всемирное признание и 26 премий «Оскар» - этот рекорд до сих пор не побит, а стоимость «The Walt Disney Company» со всеми акциями и активами в 2017 году, через много лет после смерти создателя, умершего в 1966-м, составляла 177 млрд долл.

А что для души?

Достижения и материальные блага – далеко не все, что важно для каждого из нас. В погоне за успехами в труде и высокими доходами нельзя забывать и о том, что бесценно – о тех, кто нам дорог. В своих планах на будущий год необходимо учесть время, которое мы должны выделить на общение с родными и близкими людьми, ведь они – те крылья, которые нас держат в воздухе и не дают упасть. Кстати, многие из тех, кто достиг огромных успехов в бизнесе, и со стороны могут показаться слишком меркантильными, высоко ценят близких людей. Например, один из потомков первого долларового миллиардера в истории человечества Джона Рокфеллера и председатель компании Rockefeller & Co – Дэвид Рокфеллер-младший - неоднократно в интервью говорил о том, что его семье удается быть финансово успешной уже полтора столетия благодаря бережному сохранению семейной истории и постоянным семейным встречам. На некоторые из таких встреч, которые проходят не меньше двух раз в год, собираются абсолютно вся родня Рокфеллеров, которая насчитывает около 100 человек.

Еще один важный момент – участие в благотворительности.

«Мерило успеха - спасенные жизни и здоровые дети, - сказал как-то в интервью Forbes основатель Microsoft Билл Гейтс. - Это несколько отличается от проданных товаров и полученной прибыли. Но все это легко поддается измерению, можно ставить амбициозные цели и смотреть, как у тебя получается».

В открытых источниках доступна информация о том, что Гейтс на благотворительность потратил 25 млрд долл. Кстати, фонд Билла и Мелинды Гейтс помогал в том числе и Украине, выделив 30 млн долл. на оснащение 1600 сельских библиотек компьютерами с интернетом.

Укрепляя родственные связи и участвуя в благотворительности, мы делаем мир чуть-чуть добрее и немного теплее. В нем и нам самим будет более комфортно жить.