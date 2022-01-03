Украина В Киеве могут снова ввести спецпропуска на транспорт

2022-01-03 18:32

В Киеве утвердили порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин", который предусматривает возможность введения пропусков на общественный транспорт.

Согласно решению киевского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, порядок может действовать на время ограничительных мер, установленных для "красной" зоны адаптивного карантина. То есть, спецпропуска могут ввести, если Киев вернется в зону с самыми жесткими карантинными мерами.

При этом введение спецпропусков не будет автоматическим, для этого нужно отдельное решение киевской Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переводи общественного транспорта в режим специальных перевозок.

Специальные пропуска будут действовать на существующих транспортных или социальных (в случае с льготниками) картах. При этом работодатели должны зарегистрироваться на сайте системы "Карантин", подать заявки с информацией о ФИО своих работников и номерах их транспортных или социальных карт.

Пополнение этих карт будет работать в обычном режиме.

Владельцам специальных пропусков запрещается передавать свои транспортные карты другим лицам.

Другие электронные билеты, которые не являются носителями спецпропусков, будут деактивированы на время "красной" зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе и на бумажном носителе.