Украина Улучшат отношения с родными и заведут новых друзей: 2022-й станет удачным для двух знаков Зодиака

2022-01-03 19:30

Черный водяной Тигр, под знаком которого пройдет 2022 год, обладает мощной позитивной энергетикой. Так получилось, что в этом году к нему на помощь придет властный и величественный Юпитер. По мнению астрологов, такое сочетание сулит кардинальные перемены в жизни представителей каждого знака зодиакального круга. Причем вектор этих изменений будет направлен в сторону позитива и улучшения качества жизни людей.

Астролог Виктория Пуга рассказала в эфире "Национального утра" на "Апостроф TV, представителей каких знаков Зодиака ждет удача и улучшение отношений с родными в 2022 году.

Телец

В этом году их ожидает активный период в плане общения. Появятся новые приятные знакомства и они смогут найти окружение, в котором действительно хочется находиться и проводить свое свободное время.

Козерог

Для Козерогов очень удачный год для общения и обучения. Также очень приятный год для тех, кто имеет братьев и сестер, есть возможности улучшить взаимоотношения. Я бы сказала, что можно планировать путешествия, даже небольшие.