Лишение субсидий: как из дома проверить задолженность по коммуналке
2022-01-06 18:26
Даже, если у человека есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг более, чем три месяца, оформить субсидию все равно можно. Но для этого необходимо обжаловать задолженность в суде или же реструктуризировать ее.
Как проверить наличие задолженности из дома...
Для того, чтобы проверить наличие задолженности, необходимо:
- Ввести свои данные по ссылке, в открытом и бесплатном Едином реестре должников.
- После нажатия на кнопку "Шукати", внизу появится результат поиска.
Если человек нашел себя в списке должников, есть три варианта, как получить соцпомощь от государства:
- первый – это уплатить долг и обратиться за субсидией;
- второй — если денег нет на уплату задолженности сразу, то необходимо заключить с поставщиком услуг договор о реструктуризации и предоставить его при обращении за субсидией. При наличии договора о реструктуризации задолженности назначается субсидия;
- третий – в случаях, когда человек считает, что задолженность возникла неправомерно, он может обратиться в суд с соответствующим иском. Тогда при обращении за субсидией она должна предоставить копию определения об открытии производства по делу и субсидию назначат, если человек отвечает другим критериям для получения субсидии.