Украина Лишение субсидий: как из дома проверить задолженность по коммуналке

2022-01-06 18:26

Даже, если у человека есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг более, чем три месяца, оформить субсидию все равно можно. Но для этого необходимо обжаловать задолженность в суде или же реструктуризировать ее.

Как проверить наличие задолженности из дома...

Для того, чтобы проверить наличие задолженности, необходимо:

Ввести свои данные по ссылке , в открытом и бесплатном Едином реестре должников. После нажатия на кнопку "Шукати", внизу появится результат поиска.

Если человек нашел себя в списке должников, есть три варианта, как получить соцпомощь от государства: