Украина Лишение субсидий: как из дома проверить задолженность по коммуналке

2022-01-06 18:26

 

Даже, если у человека есть задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг более, чем три месяца, оформить субсидию все равно можно. Но для этого необходимо обжаловать задолженность в суде или же реструктуризировать ее.

Как проверить наличие задолженности из дома...

Для того, чтобы проверить наличие задолженности, необходимо:

  1. Ввести свои данные по ссылке, в открытом и бесплатном Едином реестре должников.
  2. После нажатия на кнопку "Шукати", внизу появится результат поиска.

Если человек нашел себя в списке должников, есть три варианта, как получить соцпомощь от государства:

 
  • первый – это уплатить долг и обратиться за субсидией;
  • второй — если денег нет на уплату задолженности сразу, то необходимо заключить с поставщиком услуг договор о реструктуризации и предоставить его при обращении за субсидией. При наличии договора о реструктуризации задолженности назначается субсидия;
  • третий – в случаях, когда человек считает, что задолженность возникла неправомерно, он может обратиться в суд с соответствующим иском. Тогда при обращении за субсидией она должна предоставить копию определения об открытии производства по делу и субсидию назначат, если человек отвечает другим критериям для получения субсидии.
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