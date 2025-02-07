Жизнь В Украине зафиксирован первый случай лишения водительских прав за неуточнение данных в ТЦК

2025-02-07 12:29

В Украине зафиксирован первый случай, когда мужчину ограничили в праве управлять автомобилем из-за нарушения правил военного учета, сообщает Опендатабот.

Речь идет о жителе Ровенщины, который был обязан уточнить свои учетные данные, но не сделал этого. Суд принял применить к лицу временное ограничение в праве управления транспортными средствами во время мобилизации, на срок до исполнения или отзыва требования ТЦК об исполнении обязанности военнообязанным.

"Решение суда подлежит немедленному исполнению", - говорится в решении судьи Кузнецовского городского суда Ровенской области.

Отмечается, что в общей сложности с помощью поисковика по судебному реестру Бабушка обнаружили по меньшей мере 41 судебное дело, связанное с ограничением права на управление авто из-за нарушения правил военного учета.

По данным аналитиков, в большинстве случаев суды возвращают дела обратно, в частности, из-за неуплаты ТЦК судебного сбора, но в 2025 году ситуация может измениться.

Ограничения в праве вождения не являются нововведением для граждан, отметила адвокат Валентина Слободянюк. К примеру, такую ​​меру влияния активно практикуют государственные и частные исполнители в отношении должников алиментов.

В Едином государственном реестре должников открыто более 25 тысяч производств за нарушение правил военного учета.

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