Курьезы Белоруса оштрафовали почти на 600 долларов за ароматическую свечу на подоконнике

2022-01-07 16:29

Согласно милицейскому протоколу, мужчина вечером «с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов провел массовое мероприятие – пикетирование, на проведение которого не было получено разрешение Мингорисполкома, путем размещения на лоджии зажженной свечи для демонстрации гражданам».

Мужчина не признал своей вины и пояснил, что не проводил «массового мероприятия». Однако суд поверил свидетелю-милиционеру в балаклаве, который выступал по видеосвязи, сообщает Белсат

Обыск у мужчины не проводили. Доказательством «несанкционированного мероприятия» было фото, которое силовики сделали на телефон.

Для журналистов минчанин сделал подобное фото: десятки окон высотного жилого дома, в половине которых зажжен свет. В одном из таких окон на втором десятке этажей силовики разглядели «свечу-пикет», хотя с такой высоты трудно разобрать, что в окне является источником света.

Суд не нашел отягчающих обстоятельств, «учел характер и степень общественного вреда» и то, что подсудимый растит малолетнего ребенка.

Результат – штраф в 1450 рублей (порядка 600 долларов). Обжаловать штраф мужчина не собирался: «В РУВД дали понять, что шансов практически нет, могу только ухудшить положение».