Украина Сегодня православные отмечают Рождество Христово — традиции, блюда и запреты праздника

2022-01-07 12:44

Сегодня православные отмечают один из главных христианских праздников — Рождество Христово.

В этот день верующие отмечают рождение Младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии. Согласно христианскому вероучению, Сын Божий родился в Вифлееме. Именно сюда пришли Дева Мария и ее супруг Иосиф для участия в переписи населения, которую проводил царь Иудеи — Ирод Великий.

Все гостиницы Вифлеема были заняты, поэтому Святое Семейство вынуждено было остановиться для ночлега в пещере, загоне для скота. Здесь и родился Младенец Иисус, колыбелью ему стали ясли. Как поется в эти праздничные дни в храмах, ясли стали "вместилищем невместимого Бога". Рождение Мессии в Вифлееме было предсказано пророком Михеем более чем за семь веков до самого события. Рождение Иисуса описано двумя евангелистами — апостолами Матфеем и Лукой.

С этим праздником свяжество множество запретов и традиций. Например, категорически нельзя заниматься домашней работой, вроде стирки, уборки, шитья, строительства. Запрещено даже выносить мусор из дома. В этот день нельзя ходить на рыбалку и охоту. Запрещено сквернословить и ругаться, особенно за праздничным столом — все беседы должны быть спокойными и наполнены любовью друг к другу. Нельзя одеваться в старую, грязную, а также темную одежду — стоит отдать предпочтение светлым вещам. Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит об этом. Нельзя оставлять нетронутыми блюда на праздничном столе.

Хозяйки готовили к 7 января богатый стол. На нем было 12 блюд, главным считалась кутья – поминальная каша, в которую добавляли мак, орехи, мед. Ее ели сами, подносили близким и ставили у икон. Верили, что в Рождество дом обязательно навестят умершие родственники.

По традиции все в этот день просили друг у друга прощения, а затем шли колядовать. Сначала рассыпали зерна по углам своего дома, чтобы в нем жили счастье и благополучие, потом отправлялись к соседям, пели песни, желали здоровья. В благодарность получали монеты и сладости.

Ночью не спали, чтобы счастье не упустить, проводили ритуалы на богатство, здоровье и гадали.

Чтобы привлечь удачу, ждали появления на небе первой звезды, затем зажигали свечу и просили высшие силы, чтобы пришло счастье в семью. Потом свечу тушили и прятали за иконой. Чтобы желание исполнилось, на листе бумаги писали о своей мечте, клали листок под подушку и просили, чтобы все, что написано, исполнилось.

Чтобы деньги водились, возле комнатного цветка зажигали три свечи, просили растение зеленеть и цвести, чтобы доходы так же росли. После свечи тушили, а цветок оставляли у окна до Крещения.