Коронавирус Новая COVID-вакцина появится для лечения штамма "Омикрон"

2022-01-12 20:00

Фармацевтические компании BioNTech (Германия) и Pfizer (США) начали разработку вакцины против Омикрон-варианта коронавируса.

"Мы исходим из того, что будем готовы начать поставки продукции на рынок к марту - как только будут получены разрешения регулирующих органов", - заявил сооснователь германской компании Угур Шахин.

По его информации, клинические испытания вакцины должны начаться в конце января.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока не говорило, считает ли оно выпуск такой вакцины целесообразным.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла 10 января сообщил в эфире американского телеканала CNBC, что компания приступила к выпуску на свой страх и риск. Бурла признался, что пока не знает, понадобится ли препарат и как он будет использоваться. "Однако мы будем готовы", - указал он.

В Biontech и Pfizer предполагают, что в 2022 году их производственные мощности составят до четырех млрд доз вакцины по всему миру.

"Мы ожидаем, что спрос на нашу вакцину будет высоким и в 2022 году", - в свою очередь отметил Шахин. В настоящее время, по его словам, ситуация с пандемией остается неясной, поэтому невозможно предсказать, какой вариант вируса появится в будущем. Однако весьма вероятно, что вакцина от омикрон-мутации также усилит иммунный ответ против всех существующих вариантов, не исключил он.

В прошлом году компании BioNTech и Pfizer выпустили около трех млрд доз вакцины по всему миру. Их доля рынка на декабрь 2021 года оценивалась в 80% в Европе и в 74% в США. В 2022 финансовом году компания Biontech прогнозирует оборот только от вакцины от коронавируса на уровне до 17 млрд. евро.