Украина Не менее 20 тысяч гривен: минимальную зарплату для части украинцев повысили, раскрыты новые суммы

2022-01-13 20:00

 

В этом году украинцам повысят зарплаты, теперь они должны составлять не менее 20 тысяч гривен для одних, и не менее 13,5 тыс. грн для других - подробности читайте далее.

С первого января 2022 года повышены зарплаты некоторым сотрудникам. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на решение, которое было принято на заседании Кабмина 12 января. В документе говорится о повышении базового уровня зарплаты для врачей и медсестер.

Так, теперь заработные платы за полный рабочий день врачей, работающих в государственных и коммунальных медучреждениях, будут составлять не менее 20 тыс. грн.

Для среднего медперсонала (специалистов с начальным/первым уровнем высшего медобразования) при таких условиях "минималка" должна составлять не менее 13,5 тысяч грн.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в этом году сфера здравоохранения профинансируется на 232 млрд грн, на программу медгарантий предусмотрели 157,3 млрд грн, это почти на 34 млрд больше, чем в 2021 году.

Однако отмечается, что общий успех реформы зависит от местных властей и владельцев учреждений, роль которых состоит в оплате коммунальных услуг (больниц), их дооснащении необходимым медоборудованием, а также создании условий и соцгарантий для привлечения новых специалистов.

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