Народные приметы 13 января. Что нужно сделать в канун старого Нового года

Ночь с 13 на 14 января на Руси звали "Щедрый вечер" или "Щедрец". Сейчас мы называем ее старым Новым годом. С этим днем связано много народных примет
Что нельзя делать в канун старого Нового года
По поверьям, нельзя давать деньги в долг, иначе весь наступивший год может пройти в долгах.
Что нужно сделать 13 января 2022 года
Старый Новый год нужно встретить в новой нарядной одежде. Желательно – светлых тонов. Так можно привлечь удачу.
Чтобы в доме и семье царили мир и доброта, на столе в Щедрый вечер должны стоять блюда из свинины.
Если хозяйка дома приготовила вкусную кутью, за столом ее нужно полностью съесть. А если блюдо выйдет неудачным, его следует выкинуть в прорубь.
Народные приметы на 13 января
Южный ветер обещает жаркий, благополучный год.
Пушистый иней на деревьях – добрая примета для пчеловодов, обещающая хороший медосбор.
Усыпанное звездами ночное небо – предвестник богатого урожая ягод.