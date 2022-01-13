Украина Народные приметы 13 января. Что нужно сделать в канун старого Нового года

2022-01-13 21:40

Ночь с 13 на 14 января на Руси звали "Щедрый вечер" или "Щедрец". Сейчас мы называем ее старым Новым годом. С этим днем связано много народных примет

Что нельзя делать в канун старого Нового года

По поверьям, нельзя давать деньги в долг, иначе весь наступивший год может пройти в долгах.

Что нужно сделать 13 января 2022 года

Старый Новый год нужно встретить в новой нарядной одежде. Желательно – светлых тонов. Так можно привлечь удачу.

Чтобы в доме и семье царили мир и доброта, на столе в Щедрый вечер должны стоять блюда из свинины.

Если хозяйка дома приготовила вкусную кутью, за столом ее нужно полностью съесть. А если блюдо выйдет неудачным, его следует выкинуть в прорубь.

Народные приметы на 13 января

Южный ветер обещает жаркий, благополучный год.

Пушистый иней на деревьях – добрая примета для пчеловодов, обещающая хороший медосбор.

Усыпанное звездами ночное небо – предвестник богатого урожая ягод.