Курйози Колишній посадовець Держфіскальної служби відшкодував державі більше 130 млн грн завданих збитків

2025-11-22 13:34

Колишній високопосадовець Державної фіскальної служби України, який підозрюваним у двох кримінальних провадженнях, під час досудового розслідування відшкодував державі понад 130 млн грн завданих збитків. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Всі кошти вже надійшли на рахунки Державної казначейської служби України.

Зазначається, що 19 вересня прокурори Київської міської прокуратури повідомили ексчиновнику податкової про підозру.

За даними слідства, обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС, він дав незаконну вказівку підлеглим підготувати лист до ГУ Державної казначейської служби у м. Києві щодо повернення без виконання висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств. Унаслідок цього з державного бюджету було стягнуто 108 млн грн пені за несвоєчасне повернення ПДВ.

В іншому кримінальному провадженні експосадовцю інкриміновано організацію схеми системного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Прокурори спільно з СБУ 5 вересня викрили та припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, організованого підозрюваним. Він створив 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 "транзитерів", через які у 2023–2025 роках було проведено операцій на понад 1,5 млрд гривень.

Встановлено, що у період з липня 2024 по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств надійшло 127 млн грн за нібито поставлені товари та послуги. Ці операції не були відображені у податковій звітності, що призвело до умисного заниження ПДВ на суму 21 млн грн. Надалі ці кошти перераховувалися на рахунки інших підконтрольних структур і легалізувалися.

Експосадовцю 6 вересня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 119 млн грн. Наразі він перебуває під вартою.