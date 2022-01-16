Украина Украинцев предупредили о взлете тарифов на коммуналку: что подорожает

2022-01-16 12:30

Украинцам рассказали, какие тарифы на коммунальные услуги уже подорожали с 1 января 2022 года и стоимость которых еще взлетит вверх.

Об этом пишет Обозреватель.

Так, с 1 января в Украине повысились тарифы на воду и доставку газа. Исходя из оценок правительства, еще грядет подорожание отопления и газа.

В частности, тарифы тариф на доставку куба с помощью "Винницагаз" вырос с 2,016 до 2,112 гривен, "Закарпатгаз" – с 2,136 до 2,388 гривен за куб, "Ивано-Франковскгаз" – с 2,148 до 2,232 гривен за куб, "Николаевгаз" – с 2,148 до 2,388 гривен за куб.

Повышение цен на воду для 25 водоканалов объяснили подорожанием электроэнергии, ростом доходов на ремонты и зарплаты. К примеру, в Киеве стоимость кубометра выросла с 25,38 до 30,384 грн за ку.

Тут стоит напомнить, что суммы в платежках на доставку газа формируются исходя из двух показателей: среднее месячное потребление газа с октября по октябрь и тарифа облгаза. Эти цифры умножают, а полученную сумму нужно платить ежемесячно, независимо от того, сколько газа вы тратите.

Что касается цен на газ, отопление и электроэнергию, то, скорее всего, их не будут менять до конца отопительного сезона – мая 2022 года.

При этом правительство опубликовало свои оценки о том, как будут расти тарифы на коммуналку в 2022 году. Стоит отметить, что речь идет лишь об официальных прогнозах.

Исходя из официального прогноза:

- газ подорожает на 10-16% (до 8,69-9,1 грн за куб);

- стоимость электроэнергии не увеличится;

- вода подорожает на 11%;

- отопление подорожает на 6% (в Киеве, например, до 33,7 грн за куб).

А вот согласно оценкам ведущих экспертов, чье мнение опубликовало Минэкономики:

- газ подорожает на 20% (до 9,4 грн);

- электроэнергия на 17,5% (1,9 грн при потреблении свыше 100 кВт*час);

- отопление и горячая вода на 16% (зависимо от поставщика конечная стоимость будет отличаться).