Украина В платежках украинцев появилась новая абонплата: за что надо платить

2022-01-22 12:00

Согласно изменениям в Законе Украины № 1060, начиная с января 2022 года, поставщики газа будут указывать ежемесячную абонплату за теплоэнергию и горячую воду в платежках отдельными строками.

Об этом говорится в соответствующих изменениях некоторых законов Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

За обслуживание и замену домовых счетчиков тепла и горячей воды граждане платили в виде взносов, но с января 2022 года это включили в плату за абонентское обслуживание.

К текущему месяцу эти нормы начали вводить в столице страны, а также в Одессе. Впоследствии обновленные квитанции стали получать и жители других украинских городов. В частности, в Тернопольском горсовете это нововведение объяснили тем, что данные средства за абонплату пойдут на обслуживание счетчиков и теплосетей.

Кроме того, для домов, оборудованных приборами учета, в платежках потребителей также будут отображаться функционирование систем отопления и горячего водоснабжения.