Украина В платежках украинцев появилась новая абонплата: за что надо платить

2022-01-22 12:00

 

Согласно изменениям в Законе Украины № 1060, начиная с января 2022 года, поставщики газа будут указывать ежемесячную абонплату за теплоэнергию и горячую воду в платежках отдельными строками.

Об этом говорится в соответствующих изменениях некоторых законов Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

За обслуживание и замену домовых счетчиков тепла и горячей воды граждане платили в виде взносов, но с января 2022 года это включили в плату за абонентское обслуживание.

К текущему месяцу эти нормы начали вводить в столице страны, а также в Одессе. Впоследствии обновленные квитанции стали получать и жители других украинских городов. В частности, в Тернопольском горсовете это нововведение объяснили тем, что данные средства за абонплату пойдут на обслуживание счетчиков и теплосетей.

Кроме того, для домов, оборудованных приборами учета, в платежках потребителей также будут отображаться функционирование систем отопления и горячего водоснабжения.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Телескоп Hubble впервые нашел черную дыру, которая не уничтожает, а создает новые звезды

2022-01-21 18:28

Платежки за отопление неприятно удивили украинцев

2022-01-19 16:38

Украину накроет новая волна COVID-19: о чем предупреждают медики

2022-01-18 21:40

Воинский учет для женщин: появилась важная информация относительно штрафов и существенных изменений

2022-01-18 17:20

Еще новости в разделе "Украина"

В платежках украинцев появилась новая абонплата: за что надо платить

2022-01-22 12:00

Воинский учет женщин: список профессий сократили

2022-01-22 11:00

Нацбанк настаивает на новом повышении тарифов на услуги ЖКХ - чем это поясняют

2022-01-21 19:32

На учебном полигоне 25-летний старлей ВСУ закрыл собой бойца от взрыва гранаты

2022-01-21 14:12
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В платежках украинцев появилась новая абонплата: за что надо платить 2022-01-22 12:00
Воинский учет женщин: список профессий сократили 2022-01-22 11:00
Нацбанк настаивает на новом повышении тарифов на услуги ЖКХ - чем это поясняют 2022-01-21 19:32
На учебном полигоне 25-летний старлей ВСУ закрыл собой бойца от взрыва гранаты 2022-01-21 14:12