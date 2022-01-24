Украина В Украине возвращают обязательный техосмотр авто: что не так с инициативой властей

2022-01-24 20:20

Средства массовой информации Украины наводнили новости о том, что в 2022 году вернется техосмотр автомобилей, который был отменен в 2011 году.

Нужен, или не нужен водителям в Украине техосмотр...

По словам чиновников, обязательный техосмотр личных авто в Украину все же нужно возвращать. Главных причины две:

требование Соглашения об ассоциации с ЕС;

"внедрение периодических проверок транспортных средств на пригодность к эксплуатации, имеет прямое влияние на безопасность дорожного движения".

Говоря о европейских требованиях, нужно отметить, что речь идет о Директиве 2014/45/ЕС. Правда, срок ее имплементации истек в 2017 году, а сама Директива перестала действовать в 2018 году.

"У нас традиции в обслуживании транспортных средств несколько отличаются от европейских, - поясняет "Апострофу" автоэксперт Владимир Караваев. – Там никому в голову не придет открывать капот, что-то ковырять ключом. Человек всегда поедет на СТО, даже если ему надо просто заменить жидкость. И на СТО можно пройти техосмотр".

Относительно аргумента безопасности, то согласно данным патрульной полиции, в прошлом году на дорогах Украины было зафиксировано 170 тысяч ДТП. Из них по причине управления неисправным автотранспортом – всего 455, или 0,2%.

"При этом, в это число ДТП входят и колеса, которые лопнули на наших ямах на дорогах, и те неисправности, которые возникают внезапно. Даже если мы введем техосмотр для всего частного транспорта, и он будет проходить идеально, то его влияние на аварийность будет ничтожно мало в рамках статистической погрешности", - уверяет Володарский.

Кроме того, саморегуляция в отсутствии ТО не так и плоха.

"Говорить, что наши водители самоубийцы и на неисправном автомобиле будут куда-то выезжать - это не так. Если человек собирается в дальнюю поездку, он обязательно проверит тормоза, рулевую систему, масло поменяет, если нужно", - добавляет Караваев. Тем не менее, власть не оставляет попыток разработать новую процедуру техосмотров.