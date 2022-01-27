Украина Стала известна реальная причина, почему MARUV временно уходит со сцены

2022-01-27 11:16

Украинская певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун) ранее заявила о паузе в творческой деятельности.

После этого в Сети появились слухи о том, что она беременна. Также об этом пишет Clutch со ссылкой на комментарий инсайдера.

Сама MARUV пока не прокомментировала эту информацию. А вот, по словам источника, в семье артистки грядет пополнение. Инсайдер уверяет, что певица находится на последних сроках беременности, но держит это в секрете.

 MARUV замужем за своим PR-менеджером Александром Корсуном. Ранее певица заявила, что временно уходит со сцены.

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ТРАГЕДИЯ В Днепре солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев из автомата, много погибших 2022-01-27 09:21