Украина Командующий Нацгвардии подал в отставку

2022-01-27 17:00

 

Николай Балан принял решение из-за стрельбы в Днепре. Он заявил, что "за любые действия несет ответственность командир".

Командующий Нацгвардии Украины Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре. Об этом он заявил на брифинге в Днепре в четверг, 27 января.

"С учетом того, что за любые действия несет ответственность командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнения с должности командующего Нацгвардии", - сказал Балан.

Балан добавил, что отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором служили нацгвардейцы, задействованные в охране Южмаша, чтобы они не могли влиять на расследование.

В свою очередь стрелку - нацгвардейцу Артему Рябчуку уже сообщили о подозрении и назначили экспертизу, заявили на брифинге ГБР.

Рябчуку сообщили о подозрении по статьям:

115 (умышленное убийство);

408 (дезертирство)

410 (похищение, присвоение, вымогательство военным оружия и боеприпасов).

Правоохранители также проведут следственные действия, чтобы установить, находился ли преступник в алкогольном или наркотическом опьянении.

"В кратчайшие сроки назначат экспертизу по его психическому состоянию", - добавили на брифинге.

Напомним, трагедия произошла около четырех часов утра в четверг, 27 января. 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук взял из оружейной автомат и расстрелял своих сослуживцев. Погибло пять человек. После этого он с оружием пустился в бега. Позже Рябчука задержала патрульная полиция.

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