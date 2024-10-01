ВОЙНА В Украине Главнокомандующий ВСУ Сырский определил ключевые задачи армии на октябрь

2024-10-01 09:24

В Вооруженных силах Украины подвели итоги деятельности в сентябре этого года, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил ключевые задачи и приоритеты на октябрь. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Мероприятие под руководством главнокомандующего ВС Украины провели с использованием закрытой сети видеоконференцсвязи с участием командующих видов, отдельных родов, группировок войск и начальников органов военного управления", - говорится в сообщении.

Собравшиеся рассмотрели ряд актуальных вопросов, в частности: мобилизационные аспекты, усиление эффективности управления действиями войск, повышение качества подготовки воинов, необходимость оперативного обобщения и учета боевого опыта и наращивание результативности поражения противника.

Кроме того, определенные должностные лица Генштаба доложили анализ выполнения оперативных задач по направлениям деятельности, проблемные вопросы и пути их решения.

Главнокомандующим ВСУ определены ключевые задачи и приоритеты на следующий месяц.