Украина Снегопады накроют всю Украину: какая будет погода на выходные

2022-01-27 19:00

 

Синоптики дали прогноз погоды на выходные - 29-30 января. В Украине ожидаются снегопады и морозы ночью до -6.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на субботу

Почти по всей территории Украины снегопады. Такая погода обойдет только западную часть, там будет просто облачно. Температура воздуха составит:

на западе днем 0-2, а ночью 0-2,

на севере днем -1 + 1, ночью так же,

на востоке днем -1 + 1, так же и ночью,

на юге днем +1+3, а ночью -1+1,

в центре днем 0-2, а ночью -1+1.

Прогноз на воскресенье

30 января еще больше заснежит. Снегопады будут во всех областях. Температура воздуха составит:

  • на западе днем 0 + 4, а ночью-2-4,
  • на севере днем -1 + 1, ночью-3-5,
  • на востоке днем -1 + 1, так-3-5,
  • на юге днем + 1 + 3, а ночью-3-5,
  • в центре днем 0-2, а ночью-4-6.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В МИД России высказались о вероятности нападения на Украину

2022-01-27 20:20

фото Мощные снегопады в Турции: заблокировано движение по пяти тысячам дорог

2022-01-27 14:15

Посольство США советует американцам покидать Украину: "ситуация непредсказуема"

2022-01-26 22:00

Путин может атаковать Украину после окончания Олимпиады в Пекине – замгоссекретаря США

2022-01-26 20:00

Еще новости в разделе "Украина"

Украина изменила позицию в рейтинге сильнейших армий мира

2022-01-27 22:00

Польша упростила правила для украинских заробитчан

2022-01-27 21:40

Пакеты в супермаркетах подорожают в несколько раз: цены

2022-01-27 21:20

Стали известны имена жертв Рябчука: врачи рассказали о состоянии потерпевших

2022-01-27 20:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украина изменила позицию в рейтинге сильнейших армий мира 2022-01-27 22:00
Польша упростила правила для украинских заробитчан 2022-01-27 21:40
Пакеты в супермаркетах подорожают в несколько раз: цены 2022-01-27 21:20
Стали известны имена жертв Рябчука: врачи рассказали о состоянии потерпевших 2022-01-27 20:00