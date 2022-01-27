Украина Украина изменила позицию в рейтинге сильнейших армий мира

2022-01-27 22:00

 

Украина заняла 22 место в мировом рейтинге военной мощи по версии международной компании Global Firepower Index 2022.

За год Украина поднялась на три позиции. В 2022 году индекс силы (PowerIndex) украинской армии составляет 0,3266 (оценку 0,0000 считают "идеальной"). В 2021 году этот показатель был — 0,4396, в 2020 году — 0,4457.

В рейтинге Украина находится между Тайванем и Канадой, их индекс силы составляет 0,3215 и 0,3601 соответственно.

Во время составления рейтинга специалисты учитывают более 50 факторов, в частности: количество военных, уровень технической оснащенности, финансирование, использование современных технологий и логистические возможности.

Первое место традиционно занимают США.

В первую десятку также вошли: РФ, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Пакистан и Бразилия.

Всего в этом году оценивали армию 140 стран мира.

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