Украина Регистрация на ВНО-2022 в Украине - что нужно знать

2022-02-01 21:00

Сегодня, 1 февраля, в Украине началась регистрация на ВНО 2022 года.

На сайте УЦОКО отмечается, что регистрация продлится до 9 марта. Для прохождения ГИА в форме ВНО руководители образовательных учреждений смогут зарегистрировать своих подопечных до 1 марта. При этом зарегистрироваться на участие в дополнительной сессии ВНО можно будет в период с 5 по 17 мая.

Комплеткт документов для регистрации следующий:

оформленная регистрационная карта, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться»;

заверенная собственноручно копия паспорта гражданина Украины;

заверенная копия документа о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

при необходимости другие документы (медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных иностранным языком для регистрации).

О том, как зарегистрироваться, можно посмотреть в видео, в котором представлена четкая и понятная инструкция.

Отметим, что в соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины от 5 мая 2021 года №498, каждый зарегистрированный участник имеет право пройти тесты ВНО за счет Государственного бюджета не более чем по пяти предметам. Можно сдать больше тестов, на за каждый следующий придется заплатить. Причем цена может отличаться, в зависимости от предмета, и специфики процесса его проверки.