Украина В Украине резко сократилось число получателей минимальных пенсий: названа причина

2022-02-09 20:00

В Украине сократилось количество получателей минимальных социальных пенсий - уже с 1 марта пенсии и социальные пособия будут проиндексированы на 14%.

Об этом во время эфира на телеканале "Дом" заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Размер пенсии сегодня составляет 1 934 гривны, а с 1 марта будет составлять 2100 гривен. По словам Лазебной, индекс в 14% в ведомстве определили через 50% индекса роста потребительских цен и 50% роста заработных плат, с которых платятся взносы в Пенсионный фонд.

Она отметила, что под повышение выплат подпадет 10 млн 200 тысяч пенсионеров в Украине. Речь идет об индексации страховых пенсий, доплатах для разных категорий населения, которые не попадают под индексацию, а также индексации пенсий военным.

Лазебная заявила, что впервые за 15 лет социальная пенсия достигнет того размера, который планировался на декабрь. Повышение прожиточного минимума производится два раза в год - в июле и декабре: согласно данного графика, размер социальных пенсий должен был подойти к отметке в 2 100 гривен к концу года.

Однако в Кабинете министров решили проиндексировать эти пенсии вместе с другими уже в марте 2022 года.

Также Лазебная отметила, что на сегодняшний день минимальные пенсии получает 1 млн человек, а ранее их было 4 млн граждан.