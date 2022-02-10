Украина Повышение пенсий в 2022 году: в ПФКУ сообщили, что ждет пенсионеров

2022-02-10 22:00

В 2022 году в Украине запланировано несколько этапов повышения пенсионных выплат.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

В часности, 1 марта пройдет перерасчет пенсий – индексация, которая составит 14%. Индексировать пенсии будут автоматически.

Доплату к пенсиям получат следующие возрастные категории:

люди старше 80 лет — 570 грн;

люди от 75 до 80 лет – 456 грн.

В этом году также вырастет размер минимальной пенсии. При наличии не менее 20 лет стажа у женщин, и не менее 25 у мужчин, пенсионеры старше 80 будут получать минимум 2600 грн, а люди от 75 до 80 лет – по меньшей мере 2500 грн.

Последующие изменения ждут в октябре пенсионеров старше 70 лет. При наличии полного страхового стажа их пенсионная выплата составит как минимум 3000 грн.

В октябре из-за повышения минимальной зарплаты до 6700 грн пересчитают пенсии украинцам от 65 лет.

Размер минимальной пенсии будет составлять не менее 2680 грн, однако только при наличии полного страхового стажа.

В октябре 2022 года установят ежемесячную доплату к пенсии в размере 300 грн для пенсионеров от 70 до 75 лет.

Ранее мы писали, что ногие украинские пенсионеры, которые имеют большой стаж, жалуются на то, что последний практически не отражается на размере их пенсии.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, почему люди с большим стажем получают маленькую пенсию.

Также мы писали, что в марте 2022 года пройдет индексация пенсий, которая коснется большинства получателе социальных выплат.