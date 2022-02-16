Украина Скандал с Алиной Паш: Украине может грозить дисквалификация на Евровидение-2022

2022-02-16 09:03

Организаторы Национального отбора на Евровидение-2022 заявили, что на фоне скандала вокруг победительницы Нацотбора Алины Паш, которую обвиняют в подделке справки о поездке в аннексированный Крым, Украину могут диквалифицировать на международном песенном конкурсе. Об этом сообщили на пресс-конференции представителей "Суспильного".

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий рассказал, что Украине может грозить дисквалификация на конкурсе. Об этом он проинформировал, отвечая на вопросы журналистов. Причина возможной дисквалификации кроется в скандале, в котором могут увидеть политизированность.

"Если европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться", - сообщил Чернотицкий.

В "Суспильном" пояснили, почему возникла путаница в прямом эфире во время объявления результатов Нацотбора. По словам представителей, это произошло из-за сбоя в работе турнирной таблицы.