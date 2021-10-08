Мир Стало известно, где и когда именно пройдет Евровидение 2022: фото места проведения

2021-10-08 17:20

Евровидение 2022 состоится в Турине весной - с 10 по 14 мая. Италия примет конкурс в третий раз после Неаполя (1965 год) и Рима (1991 год).

Когда и где именно пройдет популярный песенный конкурс - смотрите и читайте в материале Styler далее.

Где пройдет Евровидение 2022

Евровидение 2022 пройдет в мае в Турине. Принимать конкурсантов и меломанов будет многофункциональная спортивно-концертная арена "Пала-Альпитур" (Pala Alpitour). Площадь арены, которая вмещает 16 600 зрителей, составляет более 30 квадратных метров.

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"Турин - идеальный город-хозяин для проведения 66-го конкурса Евровидение. Как мы увидели во время зимних Олимпийских игр 2006 года, "Пала-Альпитур" имеет все необходимое для проведения глобального события такого масштаба... Это будет первый конкурс Евровидение, который состоится в Италии за последние 30 лет, и вместе мы сделаем его особенным", - цитирует исполнительного руководителя Евровидения Мартина Эстердала официальный сайт конкурса.

"Мы счастливы, что Евровидение состоится в Турине. Город имеет все характеристики для проведения такого престижного мероприятия. Выбор, сделанный компанией Rai вместе с ЕВС, был нелегким ввиду очень высокого уровня городов-претендентов..." - сказал гендиректор итальянской телекомпании Rai Карло Фуортес.

На этой арене кроме громких спортивных мероприятий также проходили концерты таких звезд, как Брюс Спрингстин, R.E.M., Green Day, Depeche Mode, Lady Gaga, Боб Дилан и других.

Когда будет Евровидение 2022

В следующем году в рамках Евровидения традиционно состоится три шоу: два полуфинала и большой финал. Вот график:

первый полуфинал - 10 мая

второй полуфинал - 12 мая

Большой финал - 14 мая

Все выступления будут начинаться в 21:00 по киевскому времени.

Кто будет участвовать в Евровидении 2022 точно

Но сегодня участие в конкурсе подтвердили 33 страны: