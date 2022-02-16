Украина АЗС снова взвинтили цены на бензин и дизтопливо

2022-02-16 17:00

В Украине в среду, 16 февраля, вновь взлетели цены на бензины и дизельное топливо на АЗС.

Об этом свидетельствуют данные на портале Минфин.

Так, средние цены на бензин А-95 премиум по сравнению с предыдущим торговым днем повысились в цене на 1 копейку, составив 36,30 грн/л.

Более значительно повысилась цена на бензин А-95 – он подорожал на 21 копейку, составив 34,36 грн/л. Стоимость бензина А-92 повысилась в цене на 23 копейки – 33,46 грн/л.

Также на 16 копеек подорожало и дизельное топливо, составив 33,60 грн/л.

А вот цены на автомобильный газ остались на прежнем уровне – 18,88 грн.

К примеру, цены на бензин, дизтопливо и автогаз в Киевской области на АЗС выглядят следующим образом: