Украина АЗС снова взвинтили цены на бензин и дизтопливо

2022-02-16 17:00

 

В Украине в среду, 16 февраля, вновь взлетели цены на бензины и дизельное топливо на АЗС.

Об этом свидетельствуют данные на портале Минфин.

Так, средние цены на бензин А-95 премиум по сравнению с предыдущим торговым днем повысились в цене на 1 копейку, составив 36,30 грн/л.

Более значительно повысилась цена на бензин А-95 – он подорожал на 21 копейку, составив 34,36 грн/л. Стоимость бензина А-92 повысилась в цене на 23 копейки – 33,46 грн/л.

Также на 16 копеек подорожало и дизельное топливо, составив 33,60 грн/л.

А вот цены на автомобильный газ остались на прежнем уровне – 18,88 грн.

 К примеру, цены на бензин, дизтопливо и автогаз в Киевской области на АЗС выглядят следующим образом:

subscriber subscriber

Еще по теме

Цены на бензин и дизтопливо на украинских АЗС поднимаются уже больше 30 дней подряд

2022-02-15 12:11

Кулеба снова поговорил с Блинкеном: США выделят макрофин для Украины

2022-02-14 16:40

В Украине повысили цены на хлеб: подробности

2022-02-07 20:40

Бензин снова подорожал, автогаз без изменений: сколько стоит топливо на АЗС

2022-02-07 17:20

Еще новости в разделе "Украина"

Алименты украинцы будут платить по-новому: что изменилось

2022-02-16 19:00

Как украинцам заплатить "ковидной тысячей" за газ: инструкция

2022-02-16 18:20

В Украине с 1 марта вырастут пенсии для 10 миллионов человек – решение Кабмина

2022-02-16 17:20

АЗС снова взвинтили цены на бензин и дизтопливо

2022-02-16 17:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Алименты украинцы будут платить по-новому: что изменилось 2022-02-16 19:00
Как украинцам заплатить "ковидной тысячей" за газ: инструкция 2022-02-16 18:20
В Украине с 1 марта вырастут пенсии для 10 миллионов человек – решение Кабмина 2022-02-16 17:20
АЗС снова взвинтили цены на бензин и дизтопливо 2022-02-16 17:00