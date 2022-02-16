Украина В Украину идет штормовой ветер со снегом: прогноз погоды на ближайшее время

2022-02-16 20:00

В четверг, 17 февраля, в Украину придет сильный штормовой ветер и выпадут осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

Так, на западе, севере и в центре страны в течение суток периодически будет идти дождь. В Карпатах он временами может сменяться мокрым снегом: именно в горах предполагаются сильные осадки. Ближе к вечеру дождь переместится на юг – Одесскую и Николаевскую области. На востоке страны, а также в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет сухо.

Синоптик отмечает, что в четверг будет сильный ветер, который "разгуляется" до сильных штормовых порывов, скоростью 15-22 м/c.

Температура воздуха ночью будет относительно высокой, как для февраля, она будет колебаться от 1 до 4 градусов тепла. А днем столбики термометров покажут 5-11 градусов с плюсовой отметкой.

В южную часть страны весна придет вне графика – там жители смогут зафиксировать +9+14 градусов. На востоке наоборот будет прохладнее - ночью от 2 мороза до 2 тепла, а днем 0+4 градуса.

"Киевляне! Не сердитесь на ветер - он завтра снова придет. А точнее прилетит - ожидается порывистым, с юго-запада, порой штормовым, не стойте долго с соседкой под старым тополем, рекламным щитом или под домом с открытыми балконами - может что-то летать”, - написала Наталья Диденко.

Синоптик отметила, что этот маленький недостаток компенсирует теплая погода - в Киеве ожидается до +8 градусов. Однако также в столице выпадут и осадки в виде дождя, вероятно, во второй половине дня.