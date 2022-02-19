Украина В Украине хотят изменить механизм уплаты ЕСВ: "налог с зарплаты" для некоторых вырастет

2022-02-19 15:00

В Пенсионом фонде придумали очередной революционный метод борьбы с зарплатами "в конверте". Он касается изменения механизма начисления и уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Речь идет об установлении на уровне закона минимального размера такого взноса для отдельных категорий работников – директоров предприятий, учреждений, организаций и лиц с инвалидностью.

Такие инициативы предусмотрены в проекте Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Документ разработан Пенсионным фондом и обнародован на сайте ведомства 16 февраля.

В частности, законопроект содержит два главных новшества:

1) Размер ЕСВ для руководителей предприятий, учреждений, организаций (или лиц, исполняющих их обязанности) в любом случае не может быть меньше размера, который высчитывается с трех минимальных заработных плат.

На сегодняшний день такой размер составляет 4290 грн (3 х 6500 (минзарплата) х 22% (ставка ЕСВ)). Таким образом, в случае принятия законопроекта, даже если директор получает минимальную заработную плату в размере 6500 грн, он обязан будет уплатить с нее 4290 грн ЕСВ, а не 1430 грн, как сейчас.

В ПФУ объясняют, что в сентябре 2021 года численность руководителей, которым начислена зарплата на уровне и даже меньше минимальной, составляла 92,4 тыс. человек. Из них руководителей, работающих по основному месту работы и получающих такую зарплату, – 40,5 тыс. человек. Средняя заработная плата этих руководителей составляет 2923,61 грн.

"Это свидетельствует о возможной тенизации заработной платы, занижении (уклонении) от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", - идет речь в пояснительной записке к законопроекту.

2) ЕСВ, который уплачивается работодателем за работников с инвалидностью, должен высчитываться на общих основаниях (в размере 22%) в том случае, если зарплата таких работников превышает 3 минимальных зарплаты (19500 грн).

Если же заработок лиц с инвалидностью не дотягивает до указанного уровня (3 минзарплаты), то применяется льготный размер ЕСВ, а именно: