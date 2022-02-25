Украина Рисовал метки-ориентиры для врага: под Одессой задержали диверсанта

2022-02-25 13:30

 

В Черноморске под Одессой пророссийского диверсанта поймали на том, что рисовал специальные метки для врага. Об этом сообщили в СБУ.

Цитата

"В Черноморске в Одесской области СБУ задержала пророссийского диверсанта, который рисовал специальные метки-ориентиры для врага", - говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Детали

В СБУ призвали: если вы заметили таких подозрительных лиц - сообщить на 102 или СБУ. "По возможности организуйте их гражданское задержание", - добавили в спецслужбе.

"Если вы увидели метки (крест, круг и т.п.), нанесенные люминесцентной или светоотражающей краской, определите место, где они находятся. (...) Закрасьте, засыпьте или другим способом уничтожьте отметку. Это может быть система сигналов, которые использует враг для координации вторжения", - отметили в СБУ.

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ВСУ под Харьковом уничтожили 20 вражеских танков, остальные, убегая, погрязли в болоте 2022-02-25 14:30
Рисовал метки-ориентиры для врага: под Одессой задержали диверсанта 2022-02-25 13:30