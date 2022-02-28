ВОЙНА В Украине Россия уже потеряла 2/3 боевых сил и ресурсов, которые были накоплены для вторжения в Украину

2022-02-28 08:24

Пентагон подтвердил ранее озвученные данные о том, что блицкриг Путина провалился, его передовые дивизионы были жестко остановлены, сожжены и ликвидированы украинскими защитниками.

Понеся огромные потери в технике и живой силе, российские оккупанты не смогли реализовать коварный план Кремля. В итоге, под натиском ВСУ, оставшиеся в живых начали позорно отступать на всех направлениях.

Россия уже израсходовала большую часть боевой мощи, которую накопила для вторжения в Украину, сообщает 24 канал со ссылкой на данные западных аналитиков.

В частнорсти, там ссылаются на заявление высокопоставленного представителя министерства обороны США в комментарии CNN .

По оценкам Пентагона, с начала нападения на Украину государство-агрессорша запустило уже "более 320 ракет". Большинство из них, утверждают там, это баллистические ракеты малой дальности.

"Это по-прежнему означает, что у него все еще есть треть за пределами Украины, что важно", - подчеркнул чиновник.