ВОЙНА В Украине "Су*и московитские, своей культуры нет, чужое уничтожаете!" - под Киевом сгорел музей с картинами Марии Примаченко

2022-02-28 14:00

В поселке Иванков Киевской области уничтожен историко-краеведческий музей, в котором находились уникальные работы украинской народной художницы Марии Примаченко. Об этом сообщила исследовательница Устина Стефанчук.

"Су*и московитские, своей культуры нет, а то, что имеете не цените и чужое уничтожаете. Хотя, что удивляться, у вас разрушение в крови, вся ваша история - это история грабежа и террора", - написала она в Facebook.

В комментариях к посту пользователи добавили, что в поселке "был очень сильный бой", а также "не только музей сгорел, но и несколько улиц".

Также сегодня ночью в центре Чернигова ракета попала в жилой дом. На первых двух этажах здания четырехэтажного дома начался сильный пожар. Число жертв пока неизвестно.