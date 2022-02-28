ВОЙНА В Украине В Украине временно не работают семь таможен

2022-02-28 23:45

Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской таможнях.

Донецкая, Луганская, Херсонская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Николаевская таможни временно остановили работу, остальные выполняют свои функции за исключением отдельных таможенных постов. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Ранее сообщалось, что с 28 февраля на границе с Россией, Беларусью и Приднестровьем закрыты все пункты пропуска. Возможность пропуска граждан Украины на территорию страны сохраняется.

"Наши парни не дали доступ к нашим системам. Успели снять оборудование с таможенных пунктов пропуска по Востоку. Где не успели, там были дежурные парни, которые сломали систему, сломали винчестера и не дали допуска оккупанту к системе. В Луганске парни не смогли выйти из оцепления и с данным оборудованием скрываются", – сообщил замглавы Государственной таможенной службы Александр Шуцкий.

Напомним, ситуация на границе с Польшей остается сложной.