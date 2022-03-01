ВОЙНА В Украине "Вас на...бали! Ми будемо вас палити! " - Воїн ВСУ закликав РОСІЯН ЗДАВАТИСЯ

2022-03-01 14:28

Воїн закликав росіян здаватися і залишати техніку, бо вона в РФ назад вже не поїде.

Він зазначив, що росіяни прийшли показати нам "русскій мір", але відправляться до пекла.

"Ми вас будемо палити, ми вас будемо нищити. Усі підрозділи Нацгвардії, Збройних сил, Територіальної оборони, Нацполу, усіх силових структур будуть вас нищити. У цій війні вас будуть палити коктейлями (Молотова). Ми вам цього ніколи не пробачимо. Пам'ятайте про це", - заявив він.

Також вiн наголосив, що за 8 років війни українська армія стала сильнішою. Тому милосердя не буде.

"Ви вже побачили, що це не 2014 рік. Це не та армія, яка була тоді. Вас на*бали. Ви тут помрете. Задумайтеся краще, поверніться живими додому, залишіть вашу техніку тут. Все одно вона не доїде назад. А ми обов'язково переможемо. Слава Україні", - сказав Марків.