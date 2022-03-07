ВОЙНА В Украине Российские оккупанты используют на технике нацистские отметки – СБУ

2022-03-07 18:30

В Службе безопасности припомнили, что во время Второй мировой войны в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен буквой "Z" было обозначено здание, где совершались массовые убийства.

Российские оккупанты используют на военной технике нацистские отметки.

Как сообщает Служба безопасности Украины, во время Второй Мировой войны в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен буквой "Z" была обозначена здание, где совершались массовые убийства.

"На этой "Станции "Z" размещался крематорий с четырьмя печами, в котором нацисты сжигали тела узников. В 1943 году там была также пристроена газовая камера. Транспорт с людьми направляли непосредственно к этому сооружению, минуя регистрацию в лагере", – отмечается в сообщении.

"Чем вдохновлялись российские оккупанты, планируя уничтожение Украины и мирного населения, уже понятно. Но и конец нацистского режима мы также помним. Оккупантов ждет полный разгром и Гаагский трибунал!" – добавили в СБУ.