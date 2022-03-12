ВОЙНА В Украине Арестович дал прогноз по длительности войны

2022-03-12 23:00

Советник руководителя Офиса президента предсказал затухание боевых действий через 1-1,5 месяца.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что российского агрессора хватит на месяц-полтора. Об этом он сказал в эфире Прямого канала.

По его словам, переломный момент в войне в пользу ВСУ уже произошел: "российские агрессоры могут решиться на еще одну попытку активного наступления, но это им особо не поможет".

"Московиты практически обречены. А победа украинцев – уже не за горами", - добавил он.

При этом Алексей Арестович предсказывает, что боевые действия утихнут через месяц-полтора.

Отметим, что Арестович в 2003 году предсказал аннексию Крыма, в 2008 - Донбасс, а в 2020 - полномасштабную войну с Россией.

Ранее сегодня Арестович сообщил, что Украина перемолола треть войска России. С начала войны РФ применила 90 батальонно-тактических групп, из них 30 уже разбиты. Сейчас враг ищет резервы.

Он также напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что стратегический перелом уже наступил, хотя за победу еще предстоит побороться. Кроме того, Арестович привел обнародованные ранее данные разведки о том, что в военно-политическом руководстве России войну поддерживают лишь два человека.