ВОЙНА В Украине Не могут победить военными методами: СБУ предупредила о новой подлости оккупантов

2022-03-13 21:30

Российские оккупанты, цинично напавшие на Украину, не могут победить украинских военных в бою, поэтому все чаще используют коварные методы.

О подлых методах ведения войны предупредили в Службе безопасности Украины.

В СБУ рассказали о случаях, когда в информационное поле специально вбрасываются данные о якобы изменниках и диверсантах, публикуются их фамилии, номера авто – с призывом немедленно задержать. Часто такие "вбросы" направлены против сотрудников силовых структур и военных.

Цель этих "вбросов" очевидна: враг пытается посеять раздор и спровоцировать стычки и стрельбу между защитниками Украины.

СБУ призвали украинцев внимательно относиться к распространению непроверенной информации, особенно когда она анонимна. А представителей правоохранительных структур и Территориальной обороны тщательно проверять полученные данные.

"Уважаемые граждане, если у вас есть сведения о ДРГ, прежде всего сообщайте об этом правоохранителям. Желательно – с указанием контактного номера телефона, чтобы информацию можно было быстро проверить и принять необходимые меры. Также можно отправлять информацию на официальный чат-бот t.me/stop_russian_war_bot, где она будет проверена", - написали в СБУ.