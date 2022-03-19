ВОЙНА В Украине Бойкот коллаборационистам: как заставить мировые компании не работать в России

2022-03-19 10:00

Иностранный бизнес отказывается продолжать работать в России из-за войны, которую она развязала против Украины. Нередко западные компании покидают российский рынок, не дожидаясь введения соответствующих санкций против страны-агрессора, однако есть не менее известные бренды, которые продолжают работать в России, тем самым, финансируя агрессию против Украины.

Журналисты выясняли, как заставить мировые компании не работать в России.

Украинцы намерены объявить бойкот компаниям, которые делают бизнес на крови детей и финансово участвуют в смертоубийстве. Соответствующие призывы распространяются в социальных сетях. Например, это касается товаров фирмы Danone и супермаркетов "Ашан" (Auchan). Причем некоторые граждане настроены настолько решительно, что решили не покупать продукцию таких компаний даже в условиях продуктового дефицита, вызванного войной.

Разумеется, бойкот не ограничивается только продуктами питания. Особое возмущение у украинцев вызвала французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin, которая, как и супермаркеты "Ашан", контролируются семьей Мюлье (Mulliez).

Leroy Merlin прославилась еще и тем, что отключила украинский офис от корпоративной связи. Нельзя ничего утверждать бездоказательно, но напрашивается лишь одно объяснение – таким образом купируются возможные критические высказывания сотрудников о том, что компания поддерживает страну-агрессора и войну, которую она ведет.

Бизнесмен и активист Денис Довгополый организовал в Facebook флэшмоб с осуждением семьи Мюлье. Он напомнил, что компании, которые во время Второй мировой войны сотрудничали с нацисткой Германией, подверглись остракизму. В связи с этим, он предлагает продвигать в мировом, в частности, французском обществе следующий месседж: "Если Путин - новый Гитлер, то Familiale Mulliez - новые союзники нового Гитлера".

Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса согласен с тезисом, что Украина должна продолжать оказывать давление, как на сами компании, которые не прекращают контактов с Россией, так и на мировое сообщество, с тем, чтобы оно осудило коллаборационистов.

"На них нужно давить. И это давление, на самом деле, работает. Нужно давить, как в Украине, так и по всему миру, причем, на данном этапе, наверное эффективнее за пределами Украины, потому что сейчас наш рынок для них все равно под вопросом", - сказал он в комментарии "Апострофу".

Действительно, многие компании, которые изначально собирались продолжать вести бизнес в РФ, под давлением общественного мнения в своих странах пересматривали планы в пользу ухода с этого токсичного рынка, или, по крайней мере, в пользу приостановки работы на нем.

"Мы видим это на примере Air Serbia, которая сначала увеличила количество рейсов (в Россию), а сейчас вообще отказалась летать. Мы видим это на примере Raiffeisen Bank, который заявил, что продолжит в России работать, а сейчас говорит, что готов рассматривать все опции вплоть до продажи банка (имеет в России "дочку" "Райффайзенбанк")", - говорит Фурса.

Сюда же можно отнести и крупнейших мировых производителей шин Pirelli и Michelin, которые после долгих колебаний все же решились остановить работу в России (эти две компании, как и Raiffeisen Bank и некоторые другие, внесены в список 50 брендов-коллаборационистов). Вполне вероятно, что список "отказников" будет пополняться.

При этом некоторые компании заняли половинчатую позицию: они заявляют, что приостанавливают работу в РФ, но из страны не уходят. Так, например, поступила корпорация McDonald’s – ее рестораны в России закрыты, но в течение трех месяцев российские сотрудники будут получать зарплату.

"Это уже был большой шаг (закрыть рестораны - "Апостроф"). Но нужно продолжать давить, чтобы они через три месяца не вернулись. Хотя мне сложно понять, как они смогут вернуться. Но, если у них такие мысли будут, нужно этого не допустить", - отмечает Сергей Фурса.