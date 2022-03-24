ВОЙНА В Украине Оккупанты уничтожили музей Архипа Куинджи в Мариуполе - сгорели бесценные работы Айвазовского и Глущенко

2022-03-24 13:33

Российские оккупанты  уничтожили здание Художественного музея имени Архипа Куинджи в Мариуполе, где хранились подлинники картин всемирно известных мастеров.

"В музее хранились оригиналы работ украинских художников – Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других. Их судьба сейчас неизвестна" - сообщает Мариупольский городской совет. 

По словам главы Национального союза художников Украины Константина Чернявского, оригиналов работ Куинджи на момент обстрела в музее не было – остались только копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова.

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фото + видео В Бердянске уничтожен большой десантный корабль оккупантов, — ВМС ВСУ 2022-03-24 16:30
фото Оккупанты применили под Киевом запрещенные фосфорные бомбы 2022-03-24 15:37
видео В Бердянске уничтожили большой десантный корабль рф Орск 2022-03-24 14:34