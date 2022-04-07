ВОЙНА В Украине Арестович пояснил, почему власти не предупредили о готовящейся войне

2022-04-07 20:30

 

Признание, что вскоре начнется война, вызвало бы хаос, который не позволил бы подготовится.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович пояснил, почему власти не подтверждали готовящееся вторжение в Украину. По его словам, это вызвало бы коллапс транспортной системы из-за беженцев.

"Начался бы массовый выход беженцев. И они бы забили все дороги. Это было бы 8-12 млн человек. И армия бы не прошла в районы обороны. Это полный паралич дорог. И это было бы очень желательной ситуацией для российского военно-политического руководства", - сказал Арестович.

По его словам, в такой ситуации Украина наверняка бы проиграла войну и все Левобережье.

"За всеми сценариями, которые я лично с другими специалистами просчитывали, мы не вытягивали бы войну, если бы объявили заранее, что она начнется", - подчеркнул советник главы ОП.

Он отметил, что в случае предупреждения о готовящейся войне начался бы такой хаос, который бы не позволил ни подготовиться, ни мобилизоваться, ни перекинуть войска с запада на восток.

Арестович резюмировал, что это был выбор между "плохим и очень плохим".

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