ВОЙНА В Украине Потери РФ: украинские воины ликвидировали более 19 тысяч оккупантов

2022-04-09 09:30

Также оккупанты с 24 февраля потеряли более 700 танков, почти 1,9 тыс. боевых бронированных машин, 335 артиллерийских систем.

Боевые потери русских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют около 19,1 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составляют: личного состава - около 19,1 тыс., танков ‒ 705 единиц, боевых бронированных машин ‒ 1 тыс. 895, артиллерийских систем – 335, реактивных систем залпового огня - 108, средства ПВО - 55 ед., самолет – 151, вертолетов – 136, автомобильной техники - 1363 ед. корабли и катера - 7, цистерн с ГСМ - 76, БПЛА оперативно-тактического уровня - 112, специальная техника - 25, пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.