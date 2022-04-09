ВОЙНА В Украине Глава области не видит намерений оккупантов взять Николаев

2022-04-09 22:00

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что пока не видит намерений оккупантов захватить Николаев.

Источник: Ким в интервью РБК. Украина

Прямая речь Кима: "Относительно намерений захватить Николаев – нет, не вижу".

Детали: В то же время он добавил, что обстрелы, которые ведут оккупанты, могут быть как для запугивания людей, так и прикрывать какие-то военные действия захватчиков по перемещению.

Предыстория:

Днем 4 апреля российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, в результате чего 12 человек погибли и 41 получил ранение (в том числе четверо детей).

29 марта днем ​​российские захватчики запустили ракету в здание Николаевской ОГА. В первый день спасатели сообщали о 12 погибших и 33 раненых.

2 апреля сообщили, что число погибших выросло до 36.