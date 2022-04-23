ВОЙНА В Украине Кулеба отреагировал на варварский удар по Одессе и назвал цель рф

2022-04-23 21:00

 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ракетный удар по Одессе, произошедший 23 апреля. В результате очередной бомбардировки оккупационными войсками РФ мирного города погибли по меньшей мере три человека.

Так глава МИД назвал сегодняшний обстрел террором. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Кулеба уверен, что мир должен расторгнуть любое сотрудничество с Кремлем. "Россию нужно признать государством-спонсором терроризма и обращаться с ним соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, поражающими мирные города ракетами", – пишет Кулеба.

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