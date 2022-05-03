Мир Путина ждет серьезное хирургическое вмешательство, власть перейдет к 70-летнему патрушеву, - The Sun

2022-05-03 14:32

В ближайшее время путина ждет хирургическое вмешательство. На оперативном лечении настаивают врачи, утверждает таблоид The Sun.

В материале говорится, что у ХЛО подтвердилась болезнь Паркинсона и шизоффективное расстройство. Власть в оркостане на какое-то время, а возможно и окончательно, перейдет к еще одному русскому фашисту Николаю патрушеву, секретарю Совбеза.

70-летний патрушев считается ключевым архитектором военной стратегии по Украине и человеком, скорее всего убедившим путина развязать полномасштабную войну.