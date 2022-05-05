Политика ПОЛНЫЙ СПИСОК Шестой пакет европейских санкций против рф включает в себя эмбарго на нефть и отключение от SWIFT

2022-05-05 11:34

Шестой пакет европейских санкций против россии может предусматривать введение эмбарго на нефть в течение от шести до восьми месяцев. Об этом говорится в документах с предварительными вариантами санкционных решений.

"Черновики содержат предложение запретить прямо или косвенно покупать, импортировать или транспортировать сырую нефть и нефтепродукты. При этом планируется отсрочить полное эмбарго на сырую нефть на шесть месяцев, а на нефтепродукты – восемь. Венгрии и Словакии могут разрешить исполнение заключенных ранее контрактов до 31 декабря 2023 года", – говорится в сообщении.

Также от SWIFT отключат три российских финансовых учреждения – Сбербанк, Кредитный банк москвы и Россельхозбанк. Кроме того, под санкции попадут три российских телеканала (россия РТР, россия 24, ТВ-Центр International).

Санкционный список компаний и физических лиц европейские чиновники планируют пополнить на 16 предприятий и 57 граждан. В список попадут:

дочь и супруга пресс-секретаря путина Дмитрия пескова – Елизавета пескова и Татьяна навка;

патриарх РПЦ кирилл гундяев;

генерал-полковник, "мясник Мариуполя" Михаил мизинцев;

командование 64-й отдельной мотострелковой бригады, причастной к военным преступлениям в Буче во главе с полковником Азатбеком омурбековым.

"Европейский Союз осуждает самым строгим способом зверства, которые, как сообщается, были совершены российскими вооруженными силами в Буче и других украинских городах. ЕС поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права вооруженными силами россии в Украине", – говорится в предварительных документах.